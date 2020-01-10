Белый дом резко ответил на резолюцию о полномочиях Трампа по Ирану

Одобренная Палатой представителей Конгресса США резолюция по ограничению военных полномочий президента США по Ирану является «нелепой» и «абсолютно ошибочной». Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, приняв данный документ, конгрессмены хотят подорвать возможности вооруженных сил США по предотвращению террористической деятельности Ирана и его доверенных лиц, а также желают помешать президенту в решении вопросов защиты Америки и ее интересов в регионе. Ввиду того, что принятая резолюция не имеет законной силы, Гидли охарактеризовал ее как «политический ход».

Ранее большинство конгрессменов Палаты представителей проголосовали за резолюцию, которая запрещает президенту ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса, или если США не столкнутся с «неминуемым вооруженным нападением». Он не будет направлен на подпись президенту даже в случае его одобрения Сенатом, отметил Гидли.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявляла, что у Трампа «нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе». В связи с этим она выразила серьезные опасения относительно возможного решения Белого дома развязать войну в Иране, не посоветовавшись с Конгрессом, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», обострение отношений на Ближнем Востоке произошло после того как 3 января США нанесли ракетный удар по территории вблизи аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал отомстить, а Вашингтон – ответить агрессией на любой немирный шаг Тегерана.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После этого Дональд Трамп анонсировал новые санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому.

В тот же день, 8 января, в иранском аэропорту потерпел крушение украинский самолет. Все находившиеся на борту– 168 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли. По информации МИД Украины, среди погибших – 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщалось о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

СНБО Украины озвучила три версии крушения самолета: поражение зенитной ракетой, теракт на борту или взрыв двигателя по техническим причинам.

В Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.01.20

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