Два миллиона человек приняли участие в прощании с генералом Сулеймани

В Иране около двух миллионов человек пришли на похороны генерала Касема Сулеймани. Напомним, военный был убит 3 января в результате ракетного удара сил США недалеко от аэропорта Багдада. Дональд Трамп объявил Сулеймани «террористом номер 1» и отдал приказ о его уничтожении. Убийство генерала вызвало широкий общественный резонанс, все эти дни в Иране и Ираке не прекращаются акции протеста. Парламент Ирака принял резолюцию о необходимости выведения из страны иностранного контингента. Иран в ответ на акт агрессии сообщил об очередном сокращении своих обязательств по ядерной сделке. В частности, Тегеран больше не намерен соблюдать условия по количеству центрифуг для обогащения урана.

Работающие в Иране в эти дни СМИ сообщают: на улицах Ирана находится огромное количество людей. Они скорбят по Сулеймани и требуют возмездия.

«Месть! Месть!" – скандируют собравшиеся на тегеранских улицах люди и требуют пролить кровь за кровь.

«Никаких соглашений, переговоров и компромиссов! Наши власти и люди, их поддерживающие, должны нанести ответный удар по США и Израилю», – цитирует иранцев «Евроньюс».

После государственной церемонии прощания в Тегеране тело Сулеймани было доставлено в священный город Кум; во вторник генерала похоронят в его родном городе Кермане.

Отметим, что на фоне напряжённости на Ближнем Востоке цена на нефть поднялись уже на 3 процента.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 06.01.20

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