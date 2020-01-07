Прощание с убитым генералом в Иране обернулось жесткой давкой: десятки погибших, сотни раненых

В Иране церемония прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани обернулось сильной давкой, в которой погибли 35 человека и еще 190 – пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, убийство в Багдаде главы Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани было совершено 3 января в результате спецоперации американских военных по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 07.01.20

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