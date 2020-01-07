Иран признал Пентагон и армию США террористическими организациями

Депутаты парламента Ирана признали США террористической организацией. В частности, этот статус получили Пентагон и армия Соединённых штатов.

Данный шаг – одна из ответных мер на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, США признали этого человека «террористом номер 1» и расстреляли его ракетами, когда Сулеймани прибыл в Ирак 3 января 2020 года. С того дня в Иране и Ираке не прекращаются акции протеста по поводу действий американцев. Как сообщают иранские СМИ, «террористический» законопроект парламент Ирана одобрил единогласно. В одном из его пунктов говорится, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения «Кудс» 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 07.01.20

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