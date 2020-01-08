Трамп сделал заявления по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в данные минуты выступает с заявлением по поводу ситуации с Ираном после убийства генерала Сулеймани и ночной ракетной атаки на американские военные базы в Ираке.

В обращении к нации президент США, в частности, заявил, что Иран, видимо, уступил а конфликте с Америкой и при Трампе Иран никогда не получит ядерного оружия.

По данным Трампа, ни одного американца не пострадало после ночного ракетного удара до базам военных США в Ираке, что стало результатом хорошей работы систем раннего оповещения.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 08.01.20

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