Российских туристов не остановят иранские проблемы

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и крушение самолета «Международных линий Украины» не повлияет на туристический поток в Иран из России, считает директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, Иран – далеко не самое массовое направление – сейчас в стране находятся от 30 до 50 россиян.

«Могу сказать, что произошедшая ситуация совершенно никак не повлияет на них. Никто из них не изъявлял желание срочно вернуться на родину, к нам такие обращения не поступали. Аннуляции туров не было. Мы не ожидаем наложения запрета на продажу путевок», – цитирует его слова «Москва 24».

Как сообщал «Новый День», обострение отношений на Ближнем Востоке произошло после того как 3 января 2020 года США нанесли ракетный удар по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал отомстить, а Вашингтон пообещал ответить агрессией на любой немирный шаг Тегерана.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. После атаки президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором анонсировал введение новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из сделки по атому.

Напомним, 8 января в иранском аэропорту потерпел крушение украинский самолет. Все находившиеся на борту– 168 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

По версии СНБО Украины, причиной крушения самолета могло быть поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта или взрыв двигателя по техническим причинам.

В Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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