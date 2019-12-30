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Вторник, 31 декабря 2019, 00:57 мск

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Правительство Украины разрешило подписать договор о транзите газа

Правительство Украины разрешило компании «Нафтогаз» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа на ближайшие 5 лет.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте украинского кабмина.

В «Нафтогазе» надеются, что соглашение будет подписано в ближайшее время, так как действующий договор истекает 31 декабря.

Киев, Платон Ефимчук

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