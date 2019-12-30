Вопрос о транзите российского газа в Евросоюз через Украину решен

Вопрос о транзите российского газа в Евросоюз через Украину решен – об этом сообщил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Надеюсь, что тема транзита российского газа через территорию Украины на ближайшее время закрыта и проблем в этой сфере больше быть не должно», – цитирует постпреда ТАСС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря.

20 декабря Украина и Россия согласовали новый пятилетний контракт и договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине.

В ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газу сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, удовлетворяющее всех, отметил Чижов.

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины. Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годы.

Брюссель, Платон Ефимчук

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