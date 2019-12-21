В Киеве заявили о полной победе над Газпромом и Кремлём

Остановка строительства газопровода «Северный поток – 2», подписание Москвой долгосрочного транзитного контракта по газу и согласие «Газпрома» выплатить 3 миллиарда долларов «Нафтогазу» до 1 января 2020 года говорят о том, что Украина добилась всех поставленных перед собой целей в газовом споре с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в руководстве «Нафтогаза» и Минэнерго Украины.

Напомним, накануне швейцарская компания-трубоукладчик Allseas сообщила об остановке работ после подписания президентом Трампом введённых Конгрессом США санкций против «Северного потока – 2».

Позже стало известно, что Москва и Киев договорились подписать до 1 января 2020 года новый договор на транзит российского газа через Украину в Европу сроком на пять лет и с возможностью пролонгации ещё на 10 лет.

Гарантированный объём ежегодной прокачки составит 65 млдр куб. в 2020 году с понижением до 40 млрд куб. с 2021 года.

Это почти в два раза меньше, чем было в предыдущие годы, однако в Киеве уже заявили, что компенсируют выпадение объёмов транзита за счёт значительного увеличения тарифа на прокачку.

Между тем, в Москве заявляют, что Киев пошёл на «уступку», отказавшись от арбитражных претензий к «Газпрому» на сумму около 20 миллиардов долларов. Однако, по словам экспертов, Украина отказалась отнюдь не от живых денег, а именно от претензий, больше напоминавших блеф, и которые ещё предстояло отстоять в судах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.12.19

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