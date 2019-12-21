Россия и Украина подписали протокол договоренностей по газу

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований. Заключение пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона сочла достигнутые договоренности выгодными. Кроме того, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов рамках решения Стокгольмского арбитража.

Конкретных цифр по объему газа, который будет поставляться через Украину в Европу, пока никто не называет: «Объемы – необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», – цитирует Козака РИА «Новости».

Вице-премьер заверил, что «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.12.19

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