Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали

Министерство финансов США сегодня ночью ввели санкции против «Северного потока-2». Согласно имеющейся информации, все работы по прокладке трубопровода должны быть прекращены незамедлительно. Ведомство мотивировало своё решение тем, что Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта. По процедуре, в течение 60 дней минфин США и Госдепартамент должны представить в конгресс предложения об ограничительных мерах в отношений компаний и конкретных лиц.

Представители «Северного потока-2» уже сообщили – работы остановлены. Для завершения прокладки требовалось ещё 4-5 недель. Когда они будут закончены в новых обстоятельствах – неизвестно.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала в своём Фейсбуке новые санкции в том духе, что США скоро запретит дышать. «И ведь многие выполнят», – иронизирует Захарова.

Между тем, Европа уже высказывает недовольство решением Минфина США и называет его действия вмешательство во внутренние дела других стран.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 20.12.19

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