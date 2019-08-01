Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту

Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

При этом Коболев вновь упрекнул Россию в том, что она якобы пообещала, но может не прислать своих представителей.

Кроме того, по словам главы «Нафтогаза», есть большие сомнения, что Москва продолжит транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2».

«Пообещать что-то, а затем сдержать это – две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках», – оригинальничает Коболев.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министрoв Украины Андрей Герус заявил, что «Незалежная» готова перезимовать без газового договора с Россией и транзита газа через свою территорию.

По его словам, сейчас Украина активно заполняет свои газохранилища, чтобы обеспечить себя голубым топливом на всю зиму и выстоять в газовой войне с Россией после прекращения действия транзитного договора.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

В свою очередь, руководитель газодобычи НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что газовые недра «Незалежной» пусты.

Между тем, «Нафтогаз» направил «Газпрому» предложение о начале переговоров в издевательской форме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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