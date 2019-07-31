В Австрии на полгода ускорили срок запуска «Северного потока – 2»

Вторая нитка газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины заработает 31 декабря 2019 года в полночь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», – цитирует Райнера Зеле агентство Рамблер.

Как известно, ранее компания «Нафтогаз Украины» заявила, что подача газа по морскому трубопроводу «Северный поток – 2» начнётся не ранее второго полугодия 2020 года. Этот же срок назывался и официальным оператором газопровода.

Задержка запуска объяснялась позицией правительства Дании, не предоставляющей разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне.

Недавно в «Газпроме» заявили, что надеются получить разрешение от Дании в октябре текущего года.

Между тем, накануне представитель президента Владимира Зеленского в кабинете министрoв Украины Андрей Герус заявил, что Украина готова перезимовать без газового договора с Россией и транзита газа через свою территорию.

По его словам, сейчас «Незалежная» активно заполняет свои газохранилища, чтобы обеспечить себя голубым топливом на всю зиму и выстоять в газовой войне с Россией после прекращения действия транзитного договора.

Как сообщал «Новый День», сегодня «Нафтогаз» направил в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге иск к России на 5,2 млрд долларов «за Крым».

Симферополь, Валентин Карамазов

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