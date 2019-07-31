«Нафтогаз» удвоил сумму ущерба за активы, потерянные в Крыму

«Нафтогаз» намерен получить от России 5,2 млрд долларов за Крым. Об этом заявила пресс-служба компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый иск «Нафтогаз» подал в октябре 2016 года. Ссылаясь на Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации «О поощрении и взаимной защите инвестиций», компания потребовала возместить ей убытки в размере 2,6 млрд долларов.

В новом иске, поданном в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге требуемая сумма удвоилась: в качестве компенсации ущерба, причиненного экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму, компания требует уже 5,2 млрд долларов.

Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Отметим: Минюст России считает, что Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге не имеет юрисдикции на рассмотрение подобных исков, и не признает ранее принятые решения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.07.19

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