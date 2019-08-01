Россия оспорит требование «Нафтогаза» выплатить компенсацию за Крым

Россия намерена оспорить требование «Нафтогаза» выплатить компенсацию за потерю активов в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», украинская компания подала очередной иск в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге: в качестве компенсации ущерба, причиненного экспроприацией активов в Крыму, «Нафтогаз» хочет получить от России 5,2 млрд долларов.

«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», – цитирует РИА «Новости» представителей министерства юстиции РФ.

В Минюсте подчеркивают: вынесенные по украинским искам решения, связанные с воссоединением Крыма с Россией, не имеют силы из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение таких дел. Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.08.19

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