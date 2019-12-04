Украина задрала до небес тарифы на транзит российского газа

Украинская сторона на переговорах с «Газпромом» в Вене по новому договору на транзит российского газа в Европу выставила «очень-очень высокие тарифы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы находимся в постоянном контакте с компанией (ООО «Оператор ГТС Украины»), которая должна стать независимым газотранспортным оператором. Наши консультации проходят в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение и обсуждаем транспортный договор.

Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьёзно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», – рассказал Миллер.

Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин уже отреагировал на запросы Киева по транзитному тарифу.

Он подчеркнул, что Россия согласна на подписание транзитного контракта, но только на выгодных для себя условиях.

«Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, – они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать», – отметил Путин.

Напомним, ещё 29 ноября представители России и Украины встретились в Вене и договорились об интесификации газовых переговоров.

«Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни», – отметили в минэнерго России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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