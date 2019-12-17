Нафтогаз допустил остановку транзита и отложил «победу» над Газпромом до весны

Переговоры между Киевом и Москвой по транзиту российского газа в Европу терпят неудачу и, скорее всего, не завершатся до конца года, когда истекает срок действующего газового договора.

В этом случае новая встреча Газпрома, Еврокомиссии и Нафтогаза состоится уже весной 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», – сообщил украинским журналистам Коболев.

При этом глава «Нафтогаза» признал, что первая в истории Украины остановка российского транзита на столь долгий срок станет новым вызовом для украинской экономики и финансовой устойчивости страны.

Вместе с тем, все надежды Коболев возлагает на недавно принятые Соединёнными Штатами санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и на быстрое подписание их президентом Трампом.

В таком случае, предполагает глава «Нафтогаза», Киев с помощью Вашингтона попробует «выкрутить руки» Москве и заставить «Газпром» подписать транзитный контракт на условиях, выгодных Украине.

Напомним, Киев настаивает на десятилетнем контракте с большими ежегодными объёмами прокачки газа в Европу.

Между тем, по словам экспертов, у «Газпрома» есть до 90 дней, чтобы завершить строительство обходных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции Конгресса США против газопроводов смогут осложнить практическую реализацию проектов только через 3 месяца.

«После вступления (подписания Трампом) этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространяются санкции.

У компаний, причастных к постройке «Турецкого потока» и «Северного потока 2», будет 30 дней (дополнительно), чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами», – заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.19

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