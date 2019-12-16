Нафтогаз опроверг собственный фейк о договорённостях с Россией по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко солгал, утверждая, что Киев и Москва достигли принципиального соглашения о заключении нового транзитного договора на перекачку российского газа в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из сообщения пресс-службы украинской нефтегазовой компании.

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», – говорится на официальной странице «Нафтогаза» в Твиттере.

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил журналистам РИА Новости, что делегации «Газпрома» и «Нафтогаза» на переговорах в Вене завершили многодневные переговоры и достигли предварительных договорённостей по вопросам поставок газа на Украину и транзита в Европу.

«Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», – сообщил Витренко и добавил, что конечный вариант контракта прорабатывается сторонами.

Напомним, действующий контракт на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Украина требует сохранить прежние объёмы перекачки на 10 лет и грозит судебными исками в случае потери 3 миллиардов долларов ежегодного дохода.

России не выгоден долгосрочный контракт на транзит с Украиной после запуска в 2020 году обходных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», поэтому Москва предлагает Киеву продлить на год действующий контракт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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