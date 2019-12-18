Европа подтвердила полномочия независимого оператора украинской ГТС

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) признал, что Украина завершила отделение оператора украинской газотранспортной системы от «Нафтогаза», у которого остаются функции добычи и продажи газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в на официальном сайте европейского энергетического регулятора.

«В своем заключении, сделанном сегодня в рамках Третьего энергетического пакета, секретариат подтвердил, что созданная компания-оператор газотранспортной системы Украины, ГТСУ, отделена (от «Нафтогаза») в соответствии с требованиями европейского законодательства», – сообщили в Energy Community.

Новый украинский оператор ГТС сможет приступить к транспортировке газа с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что появление на Украине новой компании-регулятора ГТС, действующей по европейскому законодательству, позволяет «Газпрому» не заключать долгосрочный транзитный контракт, а прибегать к бронированию необходимых транзитных мощностей по необходимости. В свою очередь, оператор украинской ГТС обязан принять эти объёмы для перекачки.

Между тем, Киев настаивает на десятилетнем контракте с большими ежегодными объёмами транзита газа в Европу, что абсолютно не устраивает «Газпром», который скоро завершит строительство обходных газопроводов, несмотря на введённые Вашингтоном санкции.

Как сообщал «Новый День» сегодня глава «Нафтогаза» заявил украинским журналистам, что переговоры между Киевом и Москвой по транзиту российского газа в Европу терпят неудачу и, скорее всего, не завершатся до конца года, когда истекает срок действующего газового договора.

В этом случае новая встреча Газпрома, Еврокомиссии и Нафтогаза состоится уже весной 2020 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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