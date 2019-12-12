Эксперт: США предоставили Газпрому три месяца, чтобы достроить «Северный поток – 2»

Санкции Конгресса США против газопровода «Северный поток – 2» смогут осложнить практическую реализацию проекта только через 90 с лишним дней.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал на своей странице в Фейсбуке украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

«3 месяца на реализацию (санкций – прим. «НД»). С такой скоростью Россия начнет строить третий («Северный поток»), пока гегемон (США) будет готовиться бороться со вторым)

После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространяются санкции.

У компаний, причастных к постройке «Турецкого потока» и «Северного потока 2», будет 30 дней (дополнительно), чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами», – отмечает эксперт.

Кроме того, заметил Землянский, какое-то время уйдёт на утверждение санкций в Сенате США и на раздумья президента Трампа до того, как поставить под ними подпись.

«Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент», – заключил украинский эксперт, ссылаясь на опубликованные пункты антироссийского решения.

Напомним, новыми американскими санкциями предусмотрены штрафные меры против иностранных компаний, помогающих «Газпрому» прокладывать газопровод. Кроме того, вводится запрет на въезд в США и допуск к собственному имуществу в Америке менеджерам этих фирм.

Симферополь, Валентин Карамазов

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