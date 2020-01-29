российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 января 2020, 18:11 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украине некуда девать газ из-за отмены войны с Газпромом

Фото: reform.energy

Длительная подготовка Киева к возможному прекращению российского транзита с января 2020 года привела к переполнению украинских газохранилищ. Ситуацию «усугубила» тёплая зима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах», – сообщил Оржель.

Напомним, ранее глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что Варшава продаст Киеву российский газ, идущий транзитом по украинской трубе из России в Польшу.

Как сообщал «Новый День», Российский «Газпром» полностью оплатил Киеву январские объёмы транзита, предусмотренные контрактом. Однако прокачал при этом в два раза меньше газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.20

В Киеве заявили о «размывании» украинцев в Крыму. / Участники украинского похода на Крым планируют перейти границу сразу в нескольких местах. / В Минске стартовали переговоры на фоне вооружённого обострения в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину

Украина заключила договор на закупку российского газа с Польшей

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика,