Украине некуда девать газ из-за отмены войны с Газпромом

Длительная подготовка Киева к возможному прекращению российского транзита с января 2020 года привела к переполнению украинских газохранилищ. Ситуацию «усугубила» тёплая зима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах», – сообщил Оржель.

Напомним, ранее глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что Варшава продаст Киеву российский газ, идущий транзитом по украинской трубе из России в Польшу.

Как сообщал «Новый День», Российский «Газпром» полностью оплатил Киеву январские объёмы транзита, предусмотренные контрактом. Однако прокачал при этом в два раза меньше газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.20

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