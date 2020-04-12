«Польский поток» оказался блефом: Украина не получит американский СПГ

Подписанное в августе прошлого года в Варшаве соглашение США, Польши и Украины о сотрудничестве по поставкам американского газа не может быть исполнено, как минимум, до 2025 года.

Оказалось, что Польша не обладает достаточными мощностями для регазификации поставляемого из США сжиженного газа. Кроме того, отстутствуют транспортные трубопроводные мощности для переправки согласованных объёмов этого газа на Украину.

Напомним, Украина «грозилась» ежегодно принимать до 15 млрд кубометров американского газа из Польши, частично отказавшись, таким образом, от российского реэкспортного газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о срыве грандиозных американо-польско-украинских газовых планов рассказали аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в опубликованном докладе «Американский СПГ для Украины».

По словам экспертов, Украине по-прежнему придётся довольствоваться российским природным газом, перекупленным у той же Польши, Словакии или Венгрии.

«Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС», – цитирует авторов доклада РИА Новости.

Напомним, 31 августа 2019 года Украина подписалась закупать на границе с Польшей регазифицированный сжиженный газ из США.

Предполагалось, что часть поставляемого в Польшу американского природного газа будет направляться из польского морского терминала в Свиноуйсцье на границу с Украиной.

Однако Варшава выдвинула условие: Киев должен на свои средства построить пограничный интерконнектор (специальный трубопровод для приёмки голубого топлива) длиной 110 километров.

Позже известный украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук написал в своём блоге, что Соглашение США, Польши и Украины о поставках американского газа в «Незалежную», подписанное с большой помпой в Варшаве, ни что иное, как грандиозная афера, и имеет несколько признаков мошеннической коррупционной схемы.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что соглашение Варшавы и Киева о поставках американского газа на Украину является типичной сделкой ради сделки.

«Никто не может объяснить, каким образом к 2021 году будут обеспечены такие поставки... Всё то, что происходит, похоже на обычную историю заключения сделки», – констатировал Затулин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.20

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