В Москве раскрыли суть соглашения Украины и Польши по американскому газу

Соглашение Варшавы и Киева о поставках американского газа на Украину является типичной сделкой ради сделки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

По его словам, широко разрекламированное соглашение нужно было Польше лишь для того, чтобы ввести в заблуждение и напугать Газпром.

«Терминал Свиноуйсьце должен получать 7.5 миллионов тонн сжиженного газа, из них шесть миллионов они собираются передавать Украине – это половина её потребности, но непонятно, зачем вообще нужен полякам терминал, если они просто работают для передачи газа Украине. Из чистой, видимо, благотворительности. На сегодняшний день сжиженный газ на 30 процентов дороже российского природного… И, как отмечают эксперты, ещё никто не знает, сколько за это запросит Польша.

Потом, газ этот придёт в замечательную, очень «промышленно развитую» Западную Украину, где промышленных предприятий раз-два и обчёлся. А вот на Восточную и Центральную надо ещё по территории Украины пройти, там, где находятся эти самые предприятия, которые этот газ потребляют», – заявил Затулин.

«Никто не может объяснить, каким образом к 2021 году будут обеспечены такие поставки. В 2022 году у Польши заканчивается контракт с «Газпромом». Всё то, что происходит, похоже на обычную историю заключения сделки. Надо пустить пыль в глаза, чтобы партнёр напугался и пошёл на твои условия.

Но у нас не такие пугливые партнёры. Слава Богу, «Газпром» работает на этом рынке давным-давно и знает, что почём, и каким образом», – приводит слова Затулина «ПолитНавигатор».

Напомним, у киевского эксперта энергетического рынка Юрия Корольчука есть своя версия сделки по американскому газу.

По его словам, соглашение США, Польши и Украины о поставках американского газа в «Незалежную», подписанное накануне с большой помпой в Варшаве, является грандиозной аферой и имеет все признаки коррупционной мошеннической схемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.19

Украина посчитала, сколько стоит Крым. / В Крыму спешат потратить бюджетные деньги на порчу уникальной бухты. / Прокуратура Нидерландов потребовала отменить обмен похищеного Украиной зенитчика ДНР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»