Киевский эксперт о поставках американского газа на Украину: Все признаки грандиозной аферы

Соглашение США, Польши и Украины о поставках американского газа в «Незалежную», подписанное накануне с большой помпой в Варшаве, имеет несколько признаков мошеннической коррупционной схемы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге написал известный украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

«Соглашение о поставках газа заключила не государственная компания «Нафтогаз Украины», а частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ), которая близка к заместителю главы «Нафтогаза Украины» Андрею Фаворову. Это первое недоразумение в вопросе поставок в Украину сжиженного газа (LNG) из США. Можно конечно не усматривать коррупционный фактор в таких действиях и апеллировать к партнерским отношениям с США и Польшей.

Ведь если вопрос поставок LNG газа из США является сферой энергетической безопасности и меморандум подписывают первые лица государства, то поставки должна осуществлять государственная компания «Нафтогаз», – обращает внимание эксперт.

По его словам, сверхвысокая цена на «американский газ» переложит на плечи украинских потребителей возмещение убытков за коммерчески нецелесообразный, политический проект по поставкам сжиженного газа из США в Польшу.

«Вторым недоразумением является «коммерческая тайна» цены американского LNG газа, который Украина будет покупать через Польшу. Несмотря на оптимистичные заявления как представителей Польши, так и Украины, средняя цена американского LNG газа (группы LNG-терминалов из США, которые его поставляют – Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) составит 660 долл. за 1000 куб. м. Такова конечная цена американского газа: себестоимость добычи в США с учетом дотаций правительства + транспортировка + затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание). Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев.

Ориентировочно именно такой (660 долл) будет цена газа для поставок в Украину. Но эта цена будет «растворена» в других 11 млрд. куб. м газа, который Украина импортирует из ЕС.

Ожидаемый годовой объем поставок газа для Украины должен составить 1,5 млрд. куб. м. Поэтому Украина и потребители заплатят за газ по цене не менее 660 долл. за 1000 куб. м. Попутно можно напомнить покупку «Нафтогазом» также газа в Польше во время печально известной акции «прикрути», когда цена на польский газ тоже не афишировалась, но по имеющимся данным составила более 600 долларов.

Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем в 2,5 раза. Сейчас цена газа для Украины из ЕС составляет 250 долларов», – отмечает Корольчук.

Кроме того, эксперт уверен, что под видом «американского газа» Украина будет получать всё тот же российский газ, но при этом – переплачивать в разы посреднической частной компании.

«Третьим недоразумением является сама формулировка «американский газ». Интересно было посмотреть, как поляки или украинцы отбирают и сортируют как клубнику молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметная демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя, согласно логистике и маршрутам доставки газа, американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал-Европа», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Ещё одним элементом мошеннической схемы является строительство так называемого коннектора (для приёмки «американского газа» на границе с Польшей). По нему, уверен эксперт, частная украинская компания будет не принимать, а поставлять в Польшу дешёвый газ собственной добычи.

«Четвертое недоразумение – это строительство газового интерконнектора Украина-Польша для увеличения поставок американского сжиженного газа. Более пяти лет Польша фактически игнорировала этот процесс, ожидая, пока Украина будет строить свою часть газопровода. И даже сейчас ситуация напоминает историю строительства нефтепровода «Одесса-Броды», который поляки изначально обещали достроить до Плоцка, где работает нефтеперерабатывающий завод. Украина свою часть «трубы» построила, а поляки банально «кинули» украинцев и не выполнили свое обещание. Это поставило крест на проекте «Одесса-Броды» как маршруте поставок нефти через Украину в ЕС.

Поэтому, даже если Польша активизирует свою работу в направлении строительства газового интерконнектора, то его целью будут не поставки газа из Польши в Украину (американского или другого), а наоборот – поставки газа из Украины в Польшу. С этой целью разрабатывается механизм экспорта газа государственной компанией «Укргаздобыча».

Соответственно, проекты временных поставок американского LNG-газа через Польшу в Украину не имеют к вопросу энергетической диверсификации Украины никакого отношения. Их основная задача – предоставление возможности частным компаниям заработать на поставках газа в Украину, а также подготовить почву для организации каналов экспорта газа из Украины в Польшу», – резюмирует Корольчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.19

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