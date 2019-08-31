«Польский поток»: Украину надоумили строить газопровод в обход Европы и России

Украина подписалась закупать на границе с Польшей регазифицированный сжиженный газ из США.

Предполагается, что часть поставляемого в Польшу американского природного газа будет направляться из польского морского терминала в Свиноуйсцье на границу с Украиной.

Однако Варшава выдвинула условие: Киев должен на свои средства построить пограничный интерконнектор (специальный трубопровод для приёмки голубого топлива) длиной 110 километров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Варшаве представители США, Польши и Украины подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам американского газа.

Подписи под документом поставили министр энергетики США Ричард Перри, представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

Стороны торжественно объявили, что цель соглашения – предотвратить в будущем угрозу российского энергетического давления на Украину. Польша, которая в ноябре 2019 года примет первый американский газовый танкер, уже заявила, что через пять лет добьётся полной газовой независимости от Москвы.

По словам Петра Наимского, Варшава готова поставлять Киеву до 6 миллиардов кубометров американского газа в год.

Польский представитель выразил уверенность, что Украина справится со строительством интерконнектора для приёмки голубого топлива, так как имеющиеся трубопроводные мощности на границе не позволяют перекачивать больше полутора млрд кубометров.

«Рассчитываем, что проект польско-украинского интерконнектора будет реализован в срок», – цитирует Наимского ТАСС.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк ответил, что вернётся в Киев и соберёт профильных министров, чтобы обдумать и «найти оптимальный путь – как можно быстрее и дешевле реализовать этот проект».

Между тем, эксперты выразили сомнение, что Украина найдёт собственные средства не только на строительство трубопровода, но и на закупку больших объёмов дорогого американского газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.08.19

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