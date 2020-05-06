Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу

Насмешливые издёвки Киева над «Газпромом», который качает меньшие объёмы газа в Европу, чем вынужден оплачивать по транзитному договору с Украиной, преждевременны.

Во-первых, обязательные к прокачке 60 млрд кубометров рассчитаны на 2020 год в целом, а не по месячным «порциям».

Во-вторых, – «Газпром» ждёт, когда закончится истекающий транзитный договор с Польшей, чтобы отказаться от подписания нового и перенаправить освободившиеся объёмы в украинскую трубу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич.

«Окончательный расчёт идет по году. Если слушать «Нафтогаз», то там всё радостно – «Газпром» недопоставляет объемы, но полностью оплачивает. «Газпром» это никак не комментирует.

Второй момент – если цена по году, то у нас на носу дата, которая почему-то не попадает в поле зрения комментаторов. 18 мая истекает срок контракта о поставках российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», который идет через север Белоруссии и Польшу.

Польша неоднократно заявляла, что её не устраивают условия транзита. «Газпром», опять же, не комментирует. В случае, если Польша будет продолжать настаивать на выполнении положений Третьего энергопакета, «Газпром» может просто не явиться на аукцион, который Польша обязана организовывать.

Что в таком случае будут делать Белоруссия и Польша с магистральным газопроводом – остаётся только догадываться. Может, найдётся какой-нибудь альтернативный поставщик, неизвестно откуда, может, они цветочки сажать возле трубы будут...

Во всяком случае, пока никаких официальных комментариев со стороны «Газпрома» нет. Это позволяет думать, что транзит будет прекращён в связи со снижением спроса в Европе и с тем, что имеется на руках контракт с украинскими компаниями.

В таком случае, все недостачи по объёму будут компенсированы. У Украины и «Газпрома» будет всё в порядке, а у Польши будет возможность «не зависеть» от российского газа», – приводит слова Марцинкевича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

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