Украина спешит заработать на переизбытке газа в ЕС

Украина предлагает европейским компаниям принять в свои подземные газохранилища до 10 миллиардов кубометров избыточного газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава государственной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) Сергей Макогон.

«Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров», – написал Макогон у себя в Фейсбуке.

По его словам, услугами таможенного хранения уже воспользовались немецкая RWE, польская PGNiG и ряд других европейских газовых компаний.

Как сообщал «Новый День», в первом квартале 2020 года «Газпром» направил через Украину в Европу на 53% меньше газа, чем в прошлые годы.

Объём транзита составил 11,1 млрд кубометров.

«Объемы транзита уменьшились фактически в два раза по сравнению со средним значением января – марта за 2014 – 2019 годы. Вместе с тем с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ПАО «Газпром» в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд куб. м в год (178 млн куб. м в сутки)», – сообщил ОГТСУ.

Отметим, что ранее «Газпром» перекачивал около 90 млрд кубометров газа в год. Таким образом, российская компания оплатила около 30% пустого объёма транзита от нынешних 65 млрд кубометров в год (16,25 млрд в квартал).

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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