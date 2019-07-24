Разведка Нафтогаза донесла о сроках запуска «Северного потока – 2»

Компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что подача газа по морскому трубопроводу «Северный поток – 2» начнётся во втором полугодии 2020 года.

Компания сообщила также, что запуск «Турецкого потока» состоится в конце 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, со ссылкой на документы «Нафтогаза», пишут украинские СМИ.

«Ожидаемая мощность «Северного потока-2» – 55 млрд куб. м газа в год. Его запуск состоится во второй половине 2020 года», – говорится в официальном проспекте компании.

В «Нафтогазе» пожаловались также, что ввод в действие «Северного потока-2» и «Турецкого потока» позволит России транспортировать газ в Европу в обход территории Украины.

Отметим, что «информация» украинской компании не отличается от открытых официальных данных оператора газопровода «Nord Stream 2». О возможности переноса запуска на вторую половину следующего года сообщалось ещё в мае.

Между тем, Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.07.19

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