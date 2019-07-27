В Киеве описали газовые отношения Украины и России в стиле эротической фантазии

Разозлённая Европа в «аварийном порядке» принудит Украину подписать транзитный договор с «Газпромом» на жёстких условиях Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью интернет-каналу PolitWera заявил известный украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По словам Джангирова, затягивание «Нафтогазом» подписания договора с «Газпромом» заметно нервирует европейских потребителей. Текущий транзитный контракт прекращает действие до 1 января 2020 года.

Другая проблема заключается в том, что Украина до сих пор не выполнила требования европейского энергетического законодательства, предписывающего «Нафтогазу» разделить газодобычу и транспортировку топлива.

В результате Киев не может назначить официального уполномоченного для переговоров с Еврокомиссией и Россией.

«Нет субъекта для подписания договора с Россией. Украина, взяв на себя обязательства по энерго-хартии в рамках Третьего энергопакета, оператор должен быть разделен с добытчиком, транзитёр – это отдельная структура. Её не успевают создать…

В Европе нервничают, они знают, что у нас есть проблемы и со своими платежами. Скорее всего, переговоры будут вести другие люди, в аварийном порядке. Естественно, любые переговоры с Россией в аварийном порядке – в пользу России.

Опять будем стоять в привычной позе. Ногами в прошлом, а руками в Европе. И, как в всегда, подкрадётся Россия сзади», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер уже предупредил Украину, что заключение транзитного контракта возможно только с одновременным подписанием договора о прямых закупках Киевом соответствующих объёмов российского газа.

Как сообщал «Новый День», Украина безнадёжно задолжала европейским трейдерам за поставки газа. Вскрылись также факты несанкционированного отбора топлива на ГТС.

В ответ европейские продавцы газа остановили поставки на Украину и намерены отказаться от транзита голубого топлива через территорию «Незалежной».

Между тем, «Нафтогаз» направил «Газпрому» предложение о начале переговоров в издевательской форме.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.07.19

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