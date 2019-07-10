Хотите транзит? – Медведев просит Украину поделиться газовой трубой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Украине два варианта сохранения транзита газа через территорию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в штабе «Единой России» в Москве во время встречи с руководителями украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Одним из способов решения проблемы Медведев назвал старую идею создания международного консорциума по управлению украинской ГТС, куда вошли бы Россия, Евросоюз и Украина. Как известно, Киев всегда наотрез отказывался от консорциума, считая его «покушением на стратегическую украинскую собственность».

Другое предложение российского премьера – временно продлить существующие контракты о прямых поставках газа на Украину и транзите в Европу.

«Что касается того, как двигаться ... есть несколько вариантов. Один из них – может быть, самый простой – это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно.

Второй вариант, который мы никогда не отрицали, – это вариант консорциума, который был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин... я имею в виду и «Турецкий поток», и «Северный поток», естественно, эта политизация уже ушла в прошлое», – приводит слова Медведева РИА Новости.

Вместе с тем, премьер-министр отметил, что Киев может не торопиться и обдумать его предложение после внеочередных выборов в парламент Украины.

«Во всяком случае у новой Рады и потенциально нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере», – резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее глава российского правительства заявлял, что продление транзитного контракта на прокачку газа в Европу по территории Украины возможно только при соблюдении двух главных условий: изменение поведения «Незалежной» и коммерческая целесообразность для России.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», – объяснил Медведев и подчеркнул, что для начала Киев должен отказаться от бессмысленных исков в международные суды против «Газпрома» и России.

«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон – то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», – отметил российский премьер.





Симферополь, Валентин Карамазов

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