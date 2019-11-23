Миллер посрамил синоптиков: на Украину надвигаются московские морозы

Громогласные заявления руководства «Нафтогаза» и киевских чиновников о том, что Украина легко обойдётся без транзитных объёмов российского газа благодаря беспрецедентно тёплому осенне-зимнему сезону 2019-2020 года – пока не оправдываются.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельстуют данные представителя украинской метеослужбы Наталки Диденко.
«В воскресенье, 24 ноября, на Украине продержится холод. Ночью- минус 4-12 градусов, днем ожидается до 3 мороза.
В Киеве завтра опять будет холодно, ночью до минус 4-7 градусов, днем – около ноля. Ветрено. Без осадков», – написала на своей странице в Фейсбуке Диденко.
По её словам, вероятное потепление ожидается не ранее 28 ноября, но сколько оно продержится, сказать невозможно.
Между тем, в Киеве из-за нагрянувших морозов срочно оборудуют пункты обогрева для граждан.
Напомним, 10 днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах российских синоптиков утверждавших, что предстоящая зима будет «розовой» и тёплой. По прогнозам компании «Газпром», грядущая зима ожидается как раз более холодной, чем предыдущая.
«За примерами далеко ходить не надо: «русская зима» в Европе в марте 2018 г. всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы...
«Розовая» зима, о которой все говорят, пока не просматривается – особенно после «темно-синего» лета», – заявил Миллер.
«Мы к зиме готовы и к пиковым нагрузкам тоже», – добавил глава «Газпома».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.11.19
В Крыму прекратили расследование гибели руководителя УФАС. / Конца пока не видно: Украина поздравила себя с началом сертификации газовой трубы. / В Крым едет ревизор. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube