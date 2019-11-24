Украинцы перекрывают дороги, требуя подачи тепла в дома

Жители 46-тысячного украинского Светловодска перекрыли федеральную трассу, требуя подать отопление в город.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам местных жителей, по причине полного отстутствия отопления, в Светловодске закрыты все школы и детские сады.

Полиция пока не решается на разгон акции. Протестующие пропускают только автомобили экстренных служб и скорой помощи.

Сообщается, что местный поставщик тепла задолжал «Нафтогазу» 3,7 миллиона долларов. Между тем, постановлением суда от своих обязанностей освобождён мэр города.

Напомним, по прогнозам украинских синоптиков, в «Незалежной» в ближайшие дни ожидаются морозы, которые принёс холодный антициклон из России.

Как сообщал «Новый День», руководство «Нафтогаза» и украинские чиновники уповают на мягкую зиму на Украине и уверяют, что Киев готов обойтись без транзита российского газа. Однако эти прогнозы пока не подтверждаются.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.11.19

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