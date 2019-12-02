Зеленский обвинил Германию в неискренности по «Северному потоку – 2»

Германия и другие заинтересованные европейские страны говорят неправду, утверждая, что газопровод «Северный поток – 2» является не политическим, а чисто коммерческим проектом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью западным изданиям заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, из-за действий европейских партнёров «Газпрома» позиции Украины на переговорах с Россией значительно ослабли.

«Северный поток – 2» значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнёры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», – заявил Зеленский и добавил, что поверит европейцам только в том случае, если они помогут Украине надавить на Россию, чтобы Москва согласилась подписать долгосрочный транзитный контракт с Киевом.

Украинский президент также сообщил, что обсудит транзитный договор с Владимиром Путиным, несмотря на то, что саммит «нормандской четвёрки» собирается по другому поводу.

«Для меня важно, чтобы вопрос газа был независимым. Как бы ни хотели обе стороны, он никоим образом не должен быть связан с Донбассом», – переживает Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.12.19

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