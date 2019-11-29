Германия оспаривает ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL. Дело принято в производство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», OPAL – крупнейший из двух наземных газопроводов – отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома». Его мощность – 36 млрд кубометров газа в год. OPAL был запущен в эксплуатацию летом 2011 года.

Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 году в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. Формальное распространение этого закона на OPAL, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы, пишут «Ведомости».

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ российской газовой компании к газопроводу Opal, разрешив на исключительных правах бронировать половину из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы. Остальное «Газпром» мог купить через аукционы.

В сентябре по иску Польши, заявившей о нарушении принципа энергетической солидарности, суд ЕС это решение отменил, разрешив «Газпрому» бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

В ответ концерн снизил объем поставок по Opal, увеличив прокачку через второй наземный газопровод трубопровод Nel, идущий через Украину.

Теперь Германия подала апелляцию, правда, без приостанавливающего действия сентябрьского визита. С учетом того что сейчас спор перешел в апелляционную инстанцию, на вынесение нового решения исходя из имеющейся практики может уйти больше года, отмечают эксперты.

Москва, Игорь Юров

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