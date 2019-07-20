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Суббота, 20 июля 2019, 18:46 мск

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Глава энергетического комитета Бундестага призвал отменить антироссийские санкции

Антироссийские санкции не приносят никакого политического эффекта, зато прямо вредят германским компаниям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета по экономике и энергетике в парламенте Германии Клаус Эрнст.

«Если вы прописываете лекарство, но видите, что оно не дает никакого эффекта, а напротив, даже наносит вред, в том числе германским компаниям, то приходится задуматься, что, возможно, это неправильное лекарство», – заявил депутат Бундастага.

«Я просто скажу, что не представляю себе такую политику успешной», – приводит слова Эрнста РИА Новости.

Напомним, недавно премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о непоправимом ущербе для немецких сельхозпроизводителей и экспортёров аграрной продукции из-за антироссийских санкций.

Кроме того, Швезиг отметила, что российские аграрии успешно адаптировались к продуктовым российским контрсанкциям и смогли обеспечить наполнение собственного рынка.

«Санкции привели к тому, что Россия сама себя обеспечивает в сельском хозяйстве. Наши фермеры не могут больше осуществлять поставки в Россию. В остальных отраслях Россия все сильнее ориентируется на Китай», – негодует премьер-министр Передней Померании.

Симферополь, Иван Капустин

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© 2019, РИА «Новый День»

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