Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о непоправимом ущербе для немецких сельхозпроизводителей и экспортёров аграрной продукции из-за антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала в интервью немецкой прессе.

Кроме того, Швезиг отметила, что российские аграрии успешно адаптировались к продуктовым российским контрсанкциям и смогли обеспечить наполнение собственного рынка.

«Санкции привели к тому, что Россия сама себя обеспечивает в сельском хозяйстве. Наши фермеры не могут больше осуществлять поставки в Россию. В остальных отраслях Россия все сильнее ориентируется на Китай», – негодует премьер-министр Передней Померании.

Напомним, сегодня премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, заявил, что санкции против России могут быть сняты в любой момент.

По его словам, время антироссийских ограничений подошло к своему логическому концу.

«Это временный этап, который может быть отменен в любой момент», – цитирует Филиппа ТАСС.

Кроме того, Эдуард Филипп добавил, что необходимо как можно быстрее «диверсифицировать отношения» между Европой и Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.19

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