Евросоюз возмущён «участившимся применением» санкций США

Односторонние экстерриториальные санкции США в отношении своих геополитических противников всё чаще наносят прямой вред европейским компаниям и интересам ЕС в целом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, последние ограничительные меры США против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» вызывают особую обеспокоенность.

«Я глубоко обеспокоен участившимся применением санкций со стороны США или угрозой их применения против европейский компаний и интересов. Мы наблюдали это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и недавно в отношении проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», – говорится в открытом обращении главы европейской дипломатии к Вашингтону.

«ЕС принципиально выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес», – подчеркнул Жозеп Боррель.

«Европейская политика должна определяться здесь в Европе, а не третьими странам», – приводит слова Борреля РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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