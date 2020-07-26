Строительство «Северного потока – 2» встало из-за нереста трески

Строительство трубопровода «Северный поток-2» не может быть продолжено для начала сентября. Причиной стал нерест трески в районе датского острова Борнхольм, пишет Die Welt.

В связи с нерестом этой ценной породы рыб любые работы в данной части Балтики находятся под запретом в июле-августе. Издание отмечает, что после окончания нереста строительство трубопроводом продолжится, так как с технической стороны для этого нет никаких препятствий – российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» уже два месяца находится вблизи немецкого острова Рюген.

Как писал «Новый День», на днях сенат США одобрил внесение в бюджет Пентагона новых санкций в отношении компаний, сотрудничающих с «Северным потоком – 2». Речь идет об ограничениях против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 26.07.20

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