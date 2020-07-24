Сенат США одобрил масштабные санкции против «Северного потока – 2»

Сенат США одобрил бюджет Пентагона на 2021 финансовый год. В него вошли поправки, расширяющие действующие санкции против трубопровода «Северный поток – 2». Общий объем одобренного сенаторами бюджета составил $740 млрд. «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», – заявил сенатор Джон Баррасо.

В итоге под действием санкций могут оказаться компании, участвующие в укладке труб, страховании судов, проведении их технического обслуживания и дооборудования. Также ограничения предполагаются для компаний, сертифицирующих готовый газопровод.

Как писал «Новый День», 22 июля палата представителей конгресса одобрила поправку о новых санкциях против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Законодатели предлагают ввести ограничения против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

Напомним, что ранее бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт высказался о возможном введении американских экономических санкции против «Северного потока – 2», под которые он попадет. «С моей точки зрения, нарушается международное право. Европа – суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», – считает Крахт.

Он особо подчеркнул, что проекты, подобные «Северному потоку – 2», несут большую роль для развития экономики. «Я бы хотел, чтобы у нас были рабочие места, не зависящие от сезона. Благодаря таким проектам мы на международном уровне сможем рекламировать свой диапазон производительности, чтобы экономические отрасли, работающие на международном уровне, обратили внимание на Засниц-Мукран и обосновались здесь», – отметил политик.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.07.20

Ученые сделали удивительное открытие об освоении Нового Света. / Захарова вызвалась помочь Зеленскому понять текст Минских соглашений. / А дайте-ка почитать! Зеленский запросил «расшифровку» Минских соглашений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»