«Газопровод может быть вообще не достроен»: участник «Северного потока – 2» не исключил заморозку проекта из-за санкций

Строительство газопровода «Северный поток – 2» может быть задержано или вовсе прекратиться из-за готовящегося Вашингтоном ужесточения санкций против проекта. Это следует из отчета компании Uniper, одного из финансовых партнеров «Газпрома» по проекту.

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток – 2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», – отмечается в сообщении (цитата по ТАСС).

В компании заявили, что принимают все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований действующих законов, указав при этом, что проект получает сильную политическую поддержку со стороны правительств нескольких стран, а также Евросоюза.

Вместе с тем Uniper допустила списание кредита компании Nord Stream 2, оператору «Северного потока – 2» в случае, если проект не будет завершен. На конец мая немецкая компания предоставила кредит в размере 700 млн евро, всего ожидалось 950 млн. евро.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюзразработает механизм против санкций третьих стран, включая ограничения США против газопровода «Северный поток – 2». «Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», – приводит слова дипломата «Интерфакс».

Напомним, в конце июля Сенат США одобрил бюджет Пентагона на 2021 финансовый год. В документ вошли поправки, расширяющие действующие санкции против газопровода «Северный поток – 2». «Эти санкции помогут остановить работу по строительству трубопровода и устранить это российское геополитическое оружие», – заявил сенатор Джон Баррасо. Если документ вступит в силу, под его действие попадут все лица и компании, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода.

США ввели санкции против «Северного потока – 2» в декабре 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтийском море, вышла из проекта. В «Газпроме» пообещали, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами России. В Минэнерго высказали мнение, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

В начале июня года группа сенаторов США подготовила законопроект об ужесточении американских санкций против газопровода «Северный поток – 2». Они предложили распространить ранее введенные ограничительные меры на все виды деятельности по укладке труб и страхования проекта, а также расширить санкции в отношении компаний, оказывающих услуги страхования и модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В документе отмечается, что любой участник строительства трубопровода «столкнется с разрушительными и немедленными американскими санкциями».

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал санкции незаконными и неадекватными. По его мнению, ограничительные меры не повлияют на реализацию проекта, который находится в завершающей стадии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.08.20

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