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Четверг, 30 июля 2020, 12:33 мск

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В Госдуме оценили европейский призыв ответить США на санкции

Фото: nord-stream2.com

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал оценку призыву главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле. Руководитель компании предложил дать политический ответ на угрозы США о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2».

«Заявление абсолютно правильное. Потому что сегодня, после беспрецедентного давления Соединённых Штатов в лице Госдепа, Минфина, Министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта. Что вызвало огромное возмущение представителей компаний. И многие из них уже обратились к руководству своих стран», – приводит слова парламентария RT.

Чепа рассказал, что «идёт непосредственное обращение в Берлин и Брюссель» с просьбой дать политическую оценку действиям США. «Тем более что в своих угрозах американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских компаний несёт угрозу Трансатлантическому договору. То есть идёт уже прямой политический шантаж. И это вызывает серьёзный и вполне естественный отклик европейских компаний», – подчеркнул депутат.

Ранее глава OMV выступил с призывом ответить на угрозы США в адрес «Северного потока – 2», так как речь идёт о том, как именно Европа будет отстаивать свой суверенитет в вопросах энергоснабжения.

Москва, Иван Гридин

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