В Госдуме оценили европейский призыв ответить США на санкции

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал оценку призыву главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле. Руководитель компании предложил дать политический ответ на угрозы США о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2».

«Заявление абсолютно правильное. Потому что сегодня, после беспрецедентного давления Соединённых Штатов в лице Госдепа, Минфина, Министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта. Что вызвало огромное возмущение представителей компаний. И многие из них уже обратились к руководству своих стран», – приводит слова парламентария RT.

Чепа рассказал, что «идёт непосредственное обращение в Берлин и Брюссель» с просьбой дать политическую оценку действиям США. «Тем более что в своих угрозах американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских компаний несёт угрозу Трансатлантическому договору. То есть идёт уже прямой политический шантаж. И это вызывает серьёзный и вполне естественный отклик европейских компаний», – подчеркнул депутат.

Ранее глава OMV выступил с призывом ответить на угрозы США в адрес «Северного потока – 2», так как речь идёт о том, как именно Европа будет отстаивать свой суверенитет в вопросах энергоснабжения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.20

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