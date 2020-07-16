«Убирайтесь немедленно»: США дошли до прямых угроз инвесторам «Северного потока – 2»

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что госдепартамент обновил рекомендации по действию закона о противодействии противникам США через санкции (CAATSA), включив в него проект «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

По его словам, «это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию». Помпео подчеркнул, что США «не будут это терпеть», сообщает агентство Bloomberg. «Убирайтесь немедленно или будут последствия», – пригрозил госсекретарь, пояснив, что под американские санкции может попасть любая компания за инвестиции в строительство российских экспортных газопроводов либо за ведение «любой деятельности», причастной к экспорту российского газа в Европу по новым маршрутам.

Позже Госдеп США заявил, что американские власти не собираются вводить новые санкции на данном этапе, однако сделают это, если сочтут усиление ограничительных мер целесообразным.

На заявление Помпео отреагировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала угрозы Вашингтона ««политическим давлением для нечистоплотной конкуренции» (цитата по РИА «Новости»). Она констатировала, что у Штатов не осталось «эффективно действующих инструментов», кроме «силовых приемов».

Напомним, США ввели санкции против «Северного потока – 2» в декабре 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб в Балтийском море, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера пообещал, что проект будет закончен к концу текущего или в первом квартале следующего года собственными силами России. В Минэнерго полагают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

В начале июня текущего года группа сенаторов США подготовила законопроект об ужесточении американских санкций против газопровода «Северный поток – 2». В случае утверждения документа Конгрессом, ранее введенные ограничительные меры распространятся на все виды деятельности по укладке труб и страхования проекта. Кроме того, будут расширены санкции в отношении компаний, оказывающих услуги страхования и модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В документе отмечается, что любой участник строительства трубопровода «столкнется с разрушительными и немедленными американскими санкциями».

Министр энергетики РФ Александр Новак счел санкции незаконными и неадекватными. По его мнению, ограничительные меры не повлияют на реализацию проекта, который находится в завершающей стадии.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 16.07.20

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