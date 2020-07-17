Австрия вслед за Германией выступила против США в борьбе за «Северный поток – 2»

Австрия на уровне МИД страны категорически отвергла планы США по расширению односторонних санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление распространено пресс-службой австрийского МИД в Twitter.

«Австрия категорически отвергает планы США наложить экстерриториальные санкции против строительства «Северного потока 2». Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», – говорится в публикации.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео анонсировал включение в закон «о противодействии врагам Америки» дополнительных санкций против «Северного потока – 2» и второй нитки «Турецкого потока», в которые инвестировали, в том числе и австрийские фирмы.

Напомним, ранее МИД Германии также осудил действия США в отношении энергетической политики Европы.

«Своим заявлением о мерах (против «Северного потока -2»), которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции», – приводит слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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