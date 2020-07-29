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Среда, 29 июля 2020, 04:57 мск

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Флотилия «Северного потока – 2» перестала принадлежать Газпрому

«Академик Черский». Фото: Reuters

«Газпром» исключил из своей собственности все суда для достройки газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на российский международный реестр судов сообщает eadaily.com.

Ранее российский концерн избавился от трубоукладчика «Академик Черский», передав его Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).

Теперь исключены из собственности и вспомогательные баржи снабжения – «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко».

Сообщается, что такими мерами «Газпром» надеется снизить для себя негативное воздействие американских санкций против газопровода.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.07.20

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