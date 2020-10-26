Суда, участвующие в прокладке «Северного потока – 2», вернулись к месту строительства

Трубоукладчик «Академик Черский» вместе сдвумя вспомогательными судами направляются в немецкий порт Мукран, где расположена база проекта газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на специализированный портал MarineTraffic сообщают РИА Новости.

Отмечается, что в Мукране хранятся трубы для достройки газопровода и другое необходимое оборудование.

Ранее «Академик Черский» после двухмесячной стоянки в Мукране направился в Калининград, куда прибыл 7 октября. Накануне он покинул российский порт и вновь приближается к берегам Германии.

Напомним, что 1 октября компания Nord Stream 2 AG получила от Датского энергетического агентства разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.10.20

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