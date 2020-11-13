Газпром готовит несколько сценариев достройки «Северного потока – 2»

Компания-оператор Nord Stream 2 AG, владельцем которой является «Газпром», разрабатывает несколько сценариев завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в в ежеквартальном отчёте российского концерна.

В «Газпроме» отметили, что на сухопутных площадках газопровода в России и Германии работы практически завершены.

«На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения», – сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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