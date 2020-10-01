Дания дала разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на континентальном шельфе Дании. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Отмечается, что разрешение действительно при соблюдении ряда условий безопасности. Так, запуск трубопровода возможен после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания.

Напомним, строительство газопровода от границ России до Германии по дну Балтийского моря было остановлено из-за санкций США. На сегодняшний день осталось проложить около 160 км труб. Однако строительство так и не возобновлено. На Западе звучат призывы отказаться от проекта из-за возможного отравления российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 01.10.20

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