США готовят новые санкции против «Северного потока – 2»

Представители Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет на 2021 год, который должен быть принят до конца года. Ограничительные меры коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами, завершающими строительство газопровода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. При этом отмечается, что санкции не затронут Германию и государственных чиновников ФРГ.

По сведениям источников, ранее введенные санкции в отношении «Северного потока – 2», касающиеся деятельности по прокладке труб и страхования, останутся в силе.

США стремятся заблокировать завершение строительства газопровода из-за давних опасений, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны ЕС, пишет Bloomberg. При этом Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного природного газа США.

Напомним, строительство газопровода от границ России до Германии по дну Балтийского моря было остановлено в январе этого года из-за санкций США. На сегодняшний день осталось проложить около 160 км труб. Однако строительство так и не возобновлено. На Западе звучат призывы отказаться от проекта из-за возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В Кремле сочли действия США против «Северного потока – 2» «несправедливой и рейдерской» конкуренцией.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 11.11.20

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