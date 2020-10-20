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Вторник, 20 октября 2020, 10:36 мск

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Немецкий депутат рьяно заступился за «Северный поток – 2»

Реализация проекта «Северный поток – 2» необходима для Германии. Такое заявление сделал депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По словам парламентария, отказ от строительства газопровода в пользу поставок сжиженного газа из США обернется резким ростом цен на энергоснабжение. Линдеманн считает, что это в конечном счете ударит по простым гражданам Германии.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток – 2», – сказал политик. «Без российского газа немцы будут в темноте,» – цитирует Линдеманна «Вечерняя Москва». Он также отметил, что стоимость электроснабжения и энергии в целом в Германии на сегодняшний день вдвое превышают уровень цен в других странах Евросоюза.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.10.20

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Метки / Германия

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