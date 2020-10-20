Немецкий депутат рьяно заступился за «Северный поток – 2»

Реализация проекта «Северный поток – 2» необходима для Германии. Такое заявление сделал депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

По словам парламентария, отказ от строительства газопровода в пользу поставок сжиженного газа из США обернется резким ростом цен на энергоснабжение. Линдеманн считает, что это в конечном счете ударит по простым гражданам Германии.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток – 2», – сказал политик. «Без российского газа немцы будут в темноте,» – цитирует Линдеманна «Вечерняя Москва». Он также отметил, что стоимость электроснабжения и энергии в целом в Германии на сегодняшний день вдвое превышают уровень цен в других странах Евросоюза.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.10.20

Ситуация с коронавирусом в Бельгии близка к цунами – Минздрав. / СПЧ отверг предложения Мизулиной об изменениях Семейного кодекса. / Мэр Копенгагена признался, что домогался женщин и ушел в отставку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»