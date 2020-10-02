российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 октября 2020, 12:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Россия запланировала проложить новые нитки «Северного потока»

Фото: nord-stream2.com

Российские власти задумались о расширении проекта «Северный поток», в рамках которого будут проложены пятая и шестая нитки трубопровода для поставки в Европу водорода. Об этом рассказал замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов, сообщает РИА «Новости».

Белов заявил, что «Северный поток – 2» будет завершен, несмотря на возникшие трудности на фоне возможного отравления оппозиционера Алексея Навального и американские санкции в отношении проекта. В связи со стремлением Европы к переходу на более экологически чистое топливо до 2050 года Россия намерена организовать поставки в ЕС водорода.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», – пояснил Белов, добавив, что Европа и Германия в частности не смогут самостоятельно обеспечивать себя топливом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.20

Туристка из России пострадала в аварии с автобусом в Анталье. / В Париже после выходных могут закрыть все пабы и бары. / Ученые заявили об изменяемости коронавируса ради высокой заразности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Дания дала разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Замглавы ПНС Ливии рассказал о результатах переговоров о возобновлении добычи нефти

Крупнейший танкер Венесуэлы «Максим Горький» перешел под российский флаг

Правительство РФ планирует дальнейшее ослабление рубля

На Украине взорвался транзитный газопровод с российским газом

Дома жителей четырех регионов РФ газифицируют бесплатно

Меркель допустила санкции против «Северного потока – 2»

Сахалин к 2030 году полностью откажется от дизельного топлива и бензина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Германия, Европа, Нефть и газ,