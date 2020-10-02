Россия запланировала проложить новые нитки «Северного потока»

Российские власти задумались о расширении проекта «Северный поток», в рамках которого будут проложены пятая и шестая нитки трубопровода для поставки в Европу водорода. Об этом рассказал замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов, сообщает РИА «Новости».

Белов заявил, что «Северный поток – 2» будет завершен, несмотря на возникшие трудности на фоне возможного отравления оппозиционера Алексея Навального и американские санкции в отношении проекта. В связи со стремлением Европы к переходу на более экологически чистое топливо до 2050 года Россия намерена организовать поставки в ЕС водорода.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», – пояснил Белов, добавив, что Европа и Германия в частности не смогут самостоятельно обеспечивать себя топливом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.20

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